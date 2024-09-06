Важно, чтобы украинские силы смогли удержать южный фронт на Курахово-Угледарском выступе, чтобы не дать врагу продвинуться дальше.

О серьезных изменениях на фронте можно будет говорить только в случае, если оккупанты выровняют линию фронта от Покровска до Доброполья и Великой Новоселки. Об этом сообщил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Он отметил, что российские войска действительно могут приблизиться к Покровску. Судьба города может оказаться схожей с тем, что происходит в Часовом Яру, где украинские защитники уже длительное время отбивают атаки врага.

"Россияне сталкиваются с проблемами при попытке прорваться к Покровску, так как фланговые атаки невозможны из-за отсутствия таких направлений. В настоящее время оккупанты будут продолжать наступление на этом укреплённом районе, пока ухудшение погоды осенью и зимой не повлияет на боевые действия" - заметил эксперт.

Также он добавил, важно, чтобы украинские силы смогли удержать южный фронт на Курахово-Угледарском выступе, чтобы не дать врагу продвинуться дальше.

Угледарский выступ является критически важным элементом украинской обороны, по словам Свитана. От него до Волновахи – несколько десятков километров. Еще ближе находится железнодорожный мост через реку Кальмиус, который соединяет ветку из Ростова с Волновахой, Мариуполем и далее на Токмак и Пологи.

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