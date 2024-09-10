Украина сталкивается с интенсивным давлением в районе Покровска, который имеет стратегическое значение. Тем не менее, нашим войскам удалось остановить продвижение российских сил на этом направлении, рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, на данном направлении большое продвижение российской армии действительно приостановлено.

"Примерно неделю назад россияне прекратили наступление, и на некоторых позициях ВСУ удалось улучшить свои позиции. Благодаря новым бригадам украинские силы вернули под контроль некоторые серые зоны" – рассказал эксперт.

Другим способом остановить россиян было бы невозможно. Необходимым условием было задействование резервов на этом направлении.

"Помимо личного состава, также требуется дополнительное количество боеприпасов, решение этого вопроса обсуждалось на встрече в формате "Рамштайн". Первые поставки уже согласованы и ожидаются в ближайшую неделю, поскольку они будут поступать преимущественно из европейских складов", – добавил эксперт.

После этого Свитан прогнозирует, что, упершись в Покровск, враг попытается расширить фланги. Линия обороны Покровск – Мирноград, с плотной застройкой и промышленными объектами, является достаточно устойчивой. Поэтому россияне делают попытки продвигаться южнее.

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