Россия в настоящее время использует подготовленные боевые подразделения только в отдельных секторах фронта.

Украина планирует кардинально изменить стратегию ведения войны, подготовив новые операции на фронте, что позволит выйти из формата затяжной войны на истощение, навязанного Россией. Об этом рассказал генерал армии Украины и бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

По его словам, несмотря на поставки Ираном 200 баллистических ракет России, эта угроза не окажет значительного влияния на ситуацию на фронте. Эти ракеты позволят России провести лишь несколько крупных атак, в частности три-четыре массированных удара.

"Россия в настоящее время использует подготовленные боевые подразделения только в отдельных секторах фронта, таких как Покровское, Краматорское, Торецкое и Кураховское направления, однако системного применения высококвалифицированных боевых частей у противника нет" - заметил эксперт, добавив, что переломный момент для Украины наступит, когда будут реализованы неожиданные для России сценарии, как это уже было сделано в Курской области сначала.

Генерал подчеркнул, что мощные удары могут быть нанесены по слабым местам врага, например в Крыму или Херсонской области. Он также не исключает возможность проведения операций на других направлениях.

"Система дальнего огня позволит уничтожить ключевые резервы противника, включая объекты инфраструктуры, такие как мосты, паромные переправы и аэродромы" - делится эксперт.

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