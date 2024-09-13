На Донбассе украинские силы уже утратили первую линию обороны, которая проходила через населенные пункты Волноваха, Марьинка, Пески и Авдеевка. Вторая линия обороны выстроена вдоль Очеретино, Карловки, Курахово и Угледара, включая Невельское, Водяное и шахту "Южнодонбасская", сообщает военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

"Эти укрепления формируют сложную сеть оборонительных позиций, потеря которой может привести к серьезным последствиям. Отход украинских войск из-под Очеретино способствовал оперативному прорыву российской армии в сторону Покровска. Потеря таких ключевых позиций, как Водяное, Невельское и шахта "Южнодонбасская", создаст угрозу прорыва второй линии обороны в районе Угледара" - сообщает эксперт.

Это может привести, по словам Свитана, к выходу противника на оперативный простор и в тыл угледарскому и кураховскому гарнизонам ВСУ. Полковник запаса ВСУ Роман Свитан также отметил, что в данный момент наблюдается потеря территорий.

По его словам, "с точки зрения общего видения фронта мы практически сдаем это направление, так как туда не перебрасываются необходимые силы и средства". Свитан подчеркнул необходимость мобилизации резервов, таких как Нацгвардия, Нацполиция и ТЦК.

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