Российские удары нарушили логистику в определенной степени, но есть обходные пути, которые позволят минимизировать последствия.

В результате недавних атак российских войск на Покровском и Кураховском направлениях зафиксированы значительные разрушения.

По подтвержденной информации, российские удары привели к разрушению Дмитриевского моста в Покровске, который соединял город с Мирноградом. По словам военного эксперта и полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, также пострадал водопровод и модульная фильтровальная станция, что оставило Покровск без водоснабжения.

"Российские атаки на мост и водопровод были направлены на разрушение украинской логистики. Атаки, которые можно квалифицировать как террористические, имеют целью создать невыносимые условия для проживания граждан в городе" - заметил эксперт.

Он добавил, что российские удары нарушили логистику в определенной степени, но есть обходные пути, которые позволят минимизировать последствия для снабжения. Однако проблема с водоснабжением требует длительного решения, и гражданское население в Покровске столкнется с серьезными трудностями.

"Они разрушили множество мостов в направлении Павлограда, Селидово и Мирнограда, что создает серьезные проблемы для их наступательных операций" - добавил эксперт.

Также известно, что украинские Силы обороны уже более месяца удерживают часть Курской области РФ, что заставило российские войска активизировать штурмовые действия в Глушковском районе.

Оккупанты пытаются переправиться через реку Сейм, чтобы не допустить вытеснения за водную преграду, поскольку понимают, что в таком случае ВСУ смогут удерживать позиции вдоль реки, используя значительно меньшие силы.

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