Чтобы усилить свои позиции, ВСУ приходится менять тактику и это дало первый результат на южном направлении фронта.

Ситуация с противовоздушной обороной (ПВО) в Крыму остаётся сложной: россия активно защищает Севастополь и Крымский мост, на которые Украина наносит удары. В то время как мост не разрушается, удары по ПВО возле него вынуждают Россию привозить новые комплексы. Об этом рассказал военный аналитик и ветеран АТО Евгений Дикий.

"Украина использует Крым как приманку для русских ПВО, после чего наносит удары по самим комплексам. Недавно Россия была вынуждена привезти в Крым S-500, поскольку запасы S-300 и S-400 почти исчерпаны" - сообщил эксперт.

Переходя к украинскому ПВО, эксперт напомнил, что для борьбы с баллистическими ракетами России требуется порядка 20 комплексов Patriot — по одному на каждую область Украины. Пока в строю только пять комплексов, но их число планируют удвоить. Однако Запад не торопится поставлять больше, ссылаясь на нехватку комплексов и возможные угрозы других войн.

Также ранее Дикий заметил, российские войска начали активные штурмовые действия в Курской области, но большинство деталей остается в тайне. Отсутствие конкретной информации об украинских действиях в этом направлении является положительным фактором, ведь это затрудняет врагу оценку ситуации.

"Никто точно не знает, сколько наших сил там есть, где они расположены, и это действительно хорошо. Нам удается хранить определенную тайну относительно наших действий", — отметил Дикий.

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