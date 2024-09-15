В последние дни российские войска практически каждую ночь запускают по Украине десятки дронов. Это может свидетельствовать о подготовке к очередному террористическому удару. По словам военного эксперта и полковника ВСУ в отставке Романа Свитана, каждый дрон стремится "вытянуть" на себя хотя бы одну ракету ПВО.

Таким образом, Россия тестирует систему защиты Украины и пытается ослабить её перед возможной массированной атакой.

"Ракеты для ПВО являются очень ценными для Украины, так как их не производят внутри страны. Их приходится закупать или получать от международных партнёров, что делает их крайне дорогими" - напомнил Свитан и отметил, что такие действия со стороны оккупантов являются систематическими и могут проводиться вне зависимости от того, планируется ли атака.

Враг пытается выявить алгоритмы работы украинской ПВО и, возможно, готовится к масштабному удару.

"Для подготовки удара необходимо время, особенно если речь идёт о запуске сотни ракет. Обычно на это уходит более недели. Время с момента последней атаки почти истекло, так что технически в ближайшие дни россияне могут повторить удар", — объяснил Свитан.

Также, по словам Свитана, противник на фронте будет пытаться усилить давление в районах Украинского и Селидово, стремясь создать окружение в районе Курахово. Однако врага можно эффективно нейтрализовать с помощью артиллерии. Также артиллерия может активно поддерживать действия со стороны Угледара и Курахового.

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