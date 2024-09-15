По словам военного эксперта, летчика-инструктора и полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, у Украины пока нет средств для поражения целей на дальних дистанциях, что осложняет ситуацию в районе Курахово, где российские войска усиливают свои наступательные действия.

фронт, война

"Около двух третей всех российских наступательных операций сейчас сосредоточены именно на Кураховском направлении. По его словам, российские силы пытаются окружить Курахово с трех сторон. Россияне стремятся прорваться к Курахово, используя все доступные средства поражения, включая увеличенное количество техники" - рассказывает эксперт.

Он добавил, ситуация на Кураховском направлении крайне сложна. Свитан подчеркнул необходимость усиления украинских сил в этой зоне, как личного состава, так и техники, чтобы избежать потери Курахово и Угледара.

"Потеря этих городов откроет российским войскам возможность беспрепятственного продвижения по железной дороге и создания устойчивого сухопутного коридора для дальнейших операций" - заметил Свитан.

Ранее он заметил, на Донбассе украинские силы уже утратили первую линию обороны, которая проходила через населенные пункты Волноваха, Марьинка, Пески и Авдеевка. Вторая линия обороны выстроена вдоль Очеретино, Карловки, Курахово и Угледара, включая Невельское, Водяное и шахту "Южнодонбасская".

Последние новости Украины:

Армия рф начала атаковать Украину новым типом авиабомб: военный эксперт рассказал об опасности.

Перелом ситуации на фронте: военный эксперт дал прогноз до конца 2024 года.

Какие ракеты получили украинские F-16: военный эксперт рассказал, как это отразится на фронте.