Сейчас важна необходимость усиления украинских сил в этой зоне, как личного состава, так и техники, чтобы избежать потери Курахово.

По словам военного эксперта, летчика-инструктора и полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, у Украины пока нет средств для поражения целей на дальних дистанциях, что осложняет ситуацию в районе Курахово, где российские войска усиливают свои наступательные действия.

"Около двух третей всех российских наступательных операций сейчас сосредоточены именно на Кураховском направлении. По его словам, российские силы пытаются окружить Курахово с трех сторон. Россияне стремятся прорваться к Курахово, используя все доступные средства поражения, включая увеличенное количество техники" - рассказывает эксперт.

Он добавил, ситуация на Кураховском направлении крайне сложна. Свитан подчеркнул необходимость усиления украинских сил в этой зоне, как личного состава, так и техники, чтобы избежать потери Курахово и Угледара.

"Потеря этих городов откроет российским войскам возможность беспрепятственного продвижения по железной дороге и создания устойчивого сухопутного коридора для дальнейших операций" - заметил Свитан.

Ранее он заметил, на Донбассе украинские силы уже утратили первую линию обороны, которая проходила через населенные пункты Волноваха, Марьинка, Пески и Авдеевка. Вторая линия обороны выстроена вдоль Очеретино, Карловки, Курахово и Угледара, включая Невельское, Водяное и шахту "Южнодонбасская".

Последние новости Украины:

Армия рф начала атаковать Украину новым типом авиабомб: военный эксперт рассказал об опасности.

Перелом ситуации на фронте: военный эксперт дал прогноз до конца 2024 года.

Какие ракеты получили украинские F-16: военный эксперт рассказал, как это отразится на фронте.