Техника все еще может значительно поддержать пехоту на передовой и изменить ход сражения.

Командир бронегруппы батальона К-2 54-й механизированной бригады Александр Афанасьев в эфире "Киев 24" рассказал, что в современной войне, помимо дронов, серьезной угрозой остаются танки. Он подчеркнул, что танковые снаряды представляют собой значительную опасность, особенно для пехоты.

"Танковый снаряд не услышишь до того, как он попадёт в цель. Это мощное оружие с калибром 125 мм, что делает его особенно опасным для пехоты. В отличие от дронов FPV, с которыми солдаты научились справляться, танки, находящиеся на прямой наводке, усложняют задачу", — отметил Афанасьев.

Несмотря на изменения в современной тактике ведения войны, Афанасьев подчеркивает, что танковые войска продолжают оставаться значимой силой. Танк может значительно поддержать пехоту на передовой и изменить ход сражения.

Командир также рассказал о сложности возвращения танков с поля боя, так как вражеские силы сразу сосредотачивают внимание на уничтожении бронетехники. Поэтому украинские силы используют минимальное количество танков, чтобы снизить потери, но при этом добиться максимального эффекта.

"Мы не можем позволить себе массовое использование бронетехники, как это делает враг, потому что это приведет к большим потерям. Вместо этого мы комбинируем технику — танки и БМП — для достижения максимальной эффективности", — добавил военннослужащий.

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