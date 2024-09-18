При анализе маршрута становится ясно, откуда оптимальнее вести наступление и как можно окружить российские силы.

Россия готовится к возможному наступлению ВСУ в районе Рыльска не только с направления Любимовки и Суджи, но и через Глухово. Это связано с трассой Глухово – Рыльск – Льгов – Курчатов – Курск, которая проходит вдоль правого берега Сейма.

По словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ и лётчика-инструктора Романа Свитана, дорога может стать целью атак ВСУ, и российские военные это осознают.

Поэтому они не только эвакуируют гражданское население из Рыльска, но и строят фортификационные сооружения в этом районе. Свитан отметил, что план наступления хорошо виден на карте.

"При анализе маршрута становится ясно, откуда оптимальнее вести наступление и как можно окружить российские силы. Выход из Глухово на Рыльск даст возможность создать второй уровень окружения. В целом, несмотря на попытку их наступления, россияне сталкиваются с серьёзной проблемой на Курщине" - поделился эксперт.

На этом направлении у них много срочников и пограничников, но недостаточно хорошо оснащённых ротных тактических групп, также добавил Свитан.

Ранее он сообщил, украинские силы сейчас движутся в сторону Весёлого с целью разделить потенциальный российский оперативный котел на Курщине. Следующим этапом станет продвижение в направлении Глушково, что разрежет котел на две части.

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