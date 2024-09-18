Сейчас необходимо сосредоточиться на том, чтобы иметь достаточное количество сил и средств, а также запрашивать их у партнеров.

Победа состоит в получении разрешения на дальнобойные удары по рф.

Однако пока не ясно, как будет действовать украинское военно-политическое руководство, если Байден не предоставит такое разрешение, сообщил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

«Если Байден не разрешит, вопрос остается неопределенным. Сейчас сравним этот план с переходом от физики к химии – от формулы мира к плану мести. Сейчас ситуация выглядит так, что планирование победы можно упростить до нескольких основных этапов: выхода за границы и восстановление территориальной целостности и суверенитета» - поделился эксперт.

Он сразу указал, что сейчас необходимо сосредоточиться на том, чтобы иметь достаточное количество сил и средств, а также запрашивать их у партнеров. Нет смысла заниматься формулами и планами без конкретных действий. Важно, чтобы дипломатические усилия были направлены на реальную работу с каждой страной, в частности, с Белым домом.

«Дипломаты, имеющие серьезную подготовку, необходимы для эффективного решения этих вопросов. Это позволит избежать ненужных анонсов и выступлений, которые уже смотрятся бессмысленно. В настоящее время важно сосредоточиться на получении необходимых ресурсов и сотрудничестве с партнерами, пока Байден остается в должности» - добавил эксперт.

Если новый президент придет на смену Байдену, нужно уже с новыми командами решать эти вопросы.План должен быть оптимальным и реализованным в три этапа: собственно обеспечение территориальной целостности, эффективная дипломатическая деятельность и использование собственных ресурсов.

Последние новости Украины:

Армия рф начала атаковать Украину новым типом авиабомб: военный эксперт рассказал об опасности.

Перелом ситуации на фронте: военный эксперт дал прогноз до конца 2024 года.

Какие ракеты получили украинские F-16: военный эксперт рассказал, как это отразится на фронте.