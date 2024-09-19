Возле пригорода Донецка, поселок Невельский рискует попасть в окружение. Русской армии остается преодолеть 5 км, чтобы запереть этот котел.

Ситуация известна украинскому командованию, но, похоже, не все так катастрофически. Если украинские войска до сих пор держатся, значит, есть план, рассказывает военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

«На Кураховском и Угледарском направлениях тяжелая ситуация. Россияне остановили движение и начали укреплять свой левый фланг, пытаясь отрезать украинские гарнизоны от снабжения. Угледарский гарнизон пытаются окружить, продвигаясь с северо-востока и захватывая территории» - сообщает эксперт.

На данный момент основная проблема состоит в том, что россияне зашли на южный Донбасс и взорвали несколько мостов. Это усложняет ситуацию для украинских войск. Россияне контролируют несколько отвалов, которые используются для артиллерийских обстрелов.

«Относительно Кураховского направления россияне, вероятно, не смогут замкнуть окружение, поскольку для этого им нужно идти по широкой дуге. Невельское не будет полностью оцеплено, если украинские войска смогут удержать свои позиции» - добавил Свитан.

Так, по его словам, сейчас есть несколько возможностей: если россияне начнут расширять оцепление, им нужно будет контролировать украинский город Украин. Это позволит им создать больший плацдарм для наступления на Курахово.

К тому же есть возможность ввести дополнительные силы на несколько дней, что позволит удержать позиции. В Украине есть внутренние войска, которые можно перепрофилировать для боевых задач.

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