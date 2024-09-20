Бойцам удалось взять в оперативное окружение российских военнослужащих, создав котел.

Это означает стратегическую ошибку России по поводу украинского наступления на Курском направлении. Об этом рассказал генерал армии Украины и бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

«Для путина и российского руководства это повергло в шок, поскольку они не ожидали, что Украина сможет активно действовать на территории россии, в частности в Курской области. Украинские силы уничтожили опорные пункты врага, захватили значительное количество военнослужащих и перекрыли логистические пути, включая мосты на реке Сейм, что привело к окружению до 3 000 русских солдат» - сообщил эксперт.

Сейчас, по словам эксперта, оккупанты пытаются осуществить деблокирование, но стратегия Украины заключается в нанесении неожиданных ударов, в частности, на территориях, где враг не подготовил оборонительные укрепления.

«Наши войска провели операцию в районе Глушково, где враг не ожидал атаки. Это создало предпосылки для окружения и изоляции до восьми тысяч российских военных, большинство из которых не имеют боевого опыта» - добавил Маломуж.

По мнению эксперта, это приведет к потере значительного контингента, в частности, срочников, что вызывает недовольство среди общественности и подрывает доверие к путину. Провал обороны россии подтверждает, что украинские силы имеют реальные успехи, действуя нестандартно, что подрывает боевой дух русской армии.

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