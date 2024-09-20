Россияне обычно хранят боеприпасы в больших объемах, что и привело, и будет приводить, к мощному взрыву.

В российском городе Торопец объявлена эвакуация жителей после мощного взрыва, который произошел в результате атаки по вражескому складу боеприпасов и ракет.

Служба безопасности Украины подтвердила, что украинские Силы обороны уничтожили крупный склад, принадлежащий главному ракетно-артиллерийскому управлению Минобороны рф. Роман Свитан, полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор, прокомментировал удар по российскому складу.

По его словам, россияне размещают свои склады на границах, понимая, что нападение оттуда маловероятно. Склады, такие как "Оленья", "Мурманск" и базы флота, расположены на расстоянии 500-600 км от Украины, что ближе к странам Балтии, чем к украинской границе.

"Этот радиус охватывает зону действия всех дальнобойных украинских средств поражения. Для детонации склада требуется значительное количество взрывчатки — не менее 100 кг. Россияне обычно хранят боеприпасы в больших объемах, что и привело к мощному взрыву. Кроме того, был удар по складам российской армии в поселке Глубокое Мариупольского района", - сообщил эксперт.

Он отметил, в Мариуполе ракеты поразили оперативный состав, что стало важной победой, так как была поражена большая площадь.

Ранее Свитан также сообщил, на Кураховском и Угледарском направлениях тяжелая ситуация. Россияне остановили движение и начали укреплять свой левый фланг, пытаясь отрезать украинские гарнизоны от снабжения. Угледарский гарнизон пытаются окружить, продвигаясь с северо-востока и захватывая территории.

На данный момент основная проблема состоит в том, что россияне зашли на южный Донбасс и взорвали несколько мостов. Это усложняет ситуацию для украинских войск. Россияне контролируют несколько отвалов, которые используются для артиллерийских обстрелов.

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