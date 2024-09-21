Удар по арсеналу вражеского оружия в Торопце Тверской области России был проведен с высокой эффективностью.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По мнению Мусиенко, цель этой операции — разрушение ракетного потенциала противника, что должно уменьшить частоту российских баллистических ракетных атак по территории Украины. Эксперт также отметил, что после этой атаки Россия будет пытаться скрыть расположение своих складов с боеприпасами.

"Уже наблюдаются тенденции к перемещению и маскировке таких объектов. Россия начинает использовать лесные районы, в том числе сосновые леса, для укрытия складов. Один из складов в Солдатском Воронежской области был скрыт, но его всё же обнаружили. Теперь враг начинает использовать полевые лагеря и перемещать боеприпасы мелкими партиями, чтобы сделать их менее уязвимыми для обнаружения" - заметил эксперрт.

Мусиенко добавил, что такие меры могут создать трудности для украинских Сил обороны в поисках и уничтожении вражеских арсеналов. Однако, несмотря на сложности, поиск и уничтожение этих объектов остаётся выполнимым.

Ранее эксперт высказался, что операция в Курской области заставляет российское командование перебрасывать подразделения по другим направлениям, что значительно ослабляет их позиции в Украине.

Как отметил Мусиенко, даже без масштабного прорыва удержания и сковывания противника является выгодной тактикой для Украины. Однако пока рано оценивать, снизит ли это темпы российского наступления в Донецкой области.

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