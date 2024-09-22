Свитан отметил, что в случае ухудшения погоды у россиян освободится определенное количество резервов, которые они смогут перебросить на Курское направление. Если же дожди не начнутся, то при сухой погоде оккупанты продолжат давление на Донбассе, но сосредоточат свои силы на Курахово и Угледаре, оставив Покровск в стороне.

"Враг будет стремиться максимально вытеснить украинские гарнизоны с восточного фронта до начала осенних дождей, а затем перебросить резервы в Курскую область. Однако мы тоже не будем сидеть сложа руки" - заметил эксперт. Он добавил, что на других участках фронта уже проводятся активные действия.

Свитан упомянул, что в последнее время украинские ракеты успешно работали по объектам в Белгородской и Брянской областях:

"Берем под огневой контроль направления, которые можем открыть в этом году. Поэтому у россиян может не оставаться времени на Курск " - заключил он.