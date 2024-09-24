Существует вероятность, что это делается для провокаций, с целью обвинить Украину в экологических и гуманитарных последствиях

Российские войска заминировали дамбы в Белгородской области, что можно расценивать как подготовку к потенциальным действиям на будущее.

Военный эксперт Роман Свитан, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе, объяснил этот замысел. Он напомнил о подрыве дамбы Каховской ГЭС, где главной задачей было остановить украинское наступление.

Если ситуация изменится, россияне могут взорвать дамбы, чтобы замедлить продвижение Сил обороны Украины. Также существует вероятность, что это делается для провокаций, с целью обвинить Украину в экологических и гуманитарных последствиях.

Свитан отметил, что в случае с Каховской ГЭС россияне, понимая, что не смогут удержать давление, подорвали ее и сбросили воду, что привело к остановке форсирования.

"Россияне используют подрывы дамб, не заботясь о последствиях для экологии или восстановления. Они ориентированы на получение мгновенного эффекта, что имеет решающее значение в условиях активного наступления. Заминировав дамбы, россияне готовы их взрывать, не задумываясь о том, что будет дальше, выполняя текущую задачу, которая для них важна" - высказался эксперт.

Свитан отметил, что в случае ухудшения погоды у россиян освободится определенное количество резервов, которые они смогут перебросить на Курское направление. Если же дожди не начнутся, то при сухой погоде оккупанты продолжат давление на Донбассе, но сосредоточат свои силы на Курахово и Угледаре, оставив Покровск в стороне.

Последние новости Украины:

Армия рф начала атаковать Украину новым типом авиабомб: военный эксперт рассказал об опасности.

Перелом ситуации на фронте: военный эксперт дал прогноз до конца 2024 года.

Какие ракеты получили украинские F-16: военный эксперт рассказал, как это отразится на фронте.