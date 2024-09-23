Недавно украинские дроны и ракеты вновь нацелились на московскую область, подчеркивая важность ударов по центру принятия решений.

Операция в Курской области открыла для Украины новые перспективы, которые ранее казались недостижимыми.

О возможностях расширения фронта и создании буферной зоны в россии рассказал Роман Свитан, полковник запаса ВСУ и военный эксперт. Наступление на Курскую область стало неожиданностью для россиян, которую эффективно использовали украинские войска.

"Нам давно необходимо было изменить направление фронта. Россияне навязали нам невыгодное расположение. Они развернули фронт на юг от москвы, что создает для нас стратегические ограничения. Чтобы сломать эту зону, необходимо вести огонь в сторону рф," – отметил Свитан.

Отметим, недавно украинские дроны и ракеты вновь нацелились на московскую область, подчеркивая важность ударов по центру принятия решений.

"Основная задача – наносить удары в сторону рф, и это можно делать с любой позиции: как с нашей, так и с их территории. Мы также должны наступать и защищаться по всей границе. Для создания буферной зоны украинским военным необходимо удерживать часть российской территории, используя географические особенности, такие как реки, в качестве естественной оборонительной линии» - подчеркнул эксперт.

Оптимальным вариантом на Курщине считается левый берег реки Сейм, который может служить защитой для Сумской и Харьковской областей.

Свитан упомянул, что в последнее время украинские ракеты успешно работали по объектам в Белгородской и Брянской областях:

"Берем под огневой контроль направления, которые можем открыть в этом году. Поэтому у россиян может не оставаться времени на Курск " - заключил он.

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