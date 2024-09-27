Несмотря на последние продвижения оккупантов на Донбассе, есть некоторые способы, как остановить врага и продвинуться на передовой самим.

Россия продолжает давление и продвижение вдоль линии Купянска, Сватово, а также в направлении Торецка и в Запорожской области.

Однако сообщения военкоров о новых продвижениях в направлении Покровска пока остаются неподтвержденными. Об этом рассказал военный аналитик, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

"Сейчас у нас все зависит от количества оружия, которое мы получим. Не хочу прибегать к не совсем правильным оценкам вроде "две-три недели". Однако если бы действительно поступило большое количество оружия, то ситуация на фронте могла бы измениться. Если бы такой "лендлиз" случился, то к старой линии разграничения было бы легче продвинуться", - подметил эксперт.

Он подчеркнул, относительно реальности ситуации, ставки очень высоки:

"Это сложное и тонкое дело, и мне иногда не хватает понимания, чтобы дать четкую аналитическую позицию. Тем не менее, давайте подведем итог: процесс выхода из этой фазы боевых действий начался и он завершится", - заметил эксперт.

Также эксперт сообщил, главную задачу Курская операция выполнила – ВСУ удалось отвлечь на это направление не менее 60 тысяч резерва российских оккупантов.

"Подчеркну – резерв, не те люди, которые непосредственно участвуют в прямых боестолкновениях. Боевой армейский резерв по расчетам составляет в пределах от 10 до 20% от общей численности войска, которое применяется по рубежу как таковая. Весь контингент до 600 тысяч, следовательно, как минимум 60 тысяч, они, кстати, это и декларировали, им пришлось перевести на следующие направления", – заявил Петр Черник.

Последние новости Украины:

Армия рф начала атаковать Украину новым типом авиабомб: военный эксперт рассказал об опасности.

Перелом ситуации на фронте: военный эксперт дал прогноз до конца 2024 года.

Какие ракеты получили украинские F-16: военный эксперт рассказал, как это отразится на фронте.