У нас недостаточно средств поражения, и мы не производим дронов в достаточном количестве, чтобы охватить все цели.

Важно максимально уничтожить российские арсеналы в кратчайшие сроки, чтобы добиться периода затишья на фронте.

Это позволит противнику остаться без артиллерийских боеприпасов и даст Украине возможность укрепить свои позиции. Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба и военный эксперт Олег Жданов.

Жданов отметил, что для эффективного снижения военного потенциала оккупантов необходимо провести серию атак на ключевые арсеналы.

"У нас недостаточно средств поражения, и мы не производим дронов в достаточном количестве, чтобы охватить все цели. Поэтому для достижения максимального эффекта нам нужно последовательно атаковать основные российские арсеналы, известные нам", — сказал он.

Также он добавил, что нужно поразить все арсеналы, которые находятся в зоне досягаемости наших дронов, и наносить удары регулярно. Это существенно ослабит российскую армию, так как время, необходимое для доставки боеприпасов из удалённых регионов, создаст дефицит снарядов.

Военный эксперт напомнил, что после того, как ВСУ заняли часть территории рф, генштаб противника начал тушить пожар, бросая туда срочников, Росгвардию, "Ахмат", который где-то заблудился, но мы продолжили продвижение.

После этого, по словам эксперта, наступил второй этап – оккупанты поняли, что без регулярных частей с боевым опытом не остановить Украину.

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