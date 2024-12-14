Враг атаковал Украину "Шахедами" в ночь на 14 декабря, в нескольких областях прогремели взрывы.

Российская армия продолжает атаковать мирное население Украины дронами, ПВО в ночь на 14 декабря работала в ряде областей.

Так, сообщалось, что в Одесской и Сумской областях прогремели взрывы.

"Шахеды" также пытались атаковать Киев.

Ночью, около часа ночи появились сообщения о работе противовоздушной обороны в Киеве.

Взрывы было слышно вблизи Черкасс, там также работали силы ПВО.

Как сообщили в Воздушных силах Украины, в ночь на 14 декабря противник атаковал Украину ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово.

Всего было применено 132 вражеских БпЛА.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 58 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов на территории Украины.

72 вражеских беспилотника окационно потеряны, два вернулись в рф.

Напомним, в Украине 14 декабря введены графики отключения света, известно, что Облэнерго будет задействовать одновременно одну и две очереди.

Как сообщили в НЭК "Укрэнерго", время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будут выглядеть так:

00:00 – 13:00 – одна очередь отключений;

13:00 – 17:00 – две очереди отключений;

17:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности электроэнергии продлятся с 06:00 до 22:00.

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