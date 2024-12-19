Вражеская армия атаковала в ночь на 19 декабря ракетами и ударными беспилотниками.

Во время обстрела Украины, продолжавшегося с вечера 18 декабря до утра 19 декабря, враг атаковал ракетами и дронами.

Атака ракетами была по трем направлениям, две баллистические ракеты Искандер-М захватчики запустили из временно оккупированного Крыма и Ростовской области.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, ракетным ударом повреждены частные и многоквартирные дома.

Атака ударными дронами была из районов Брянска, Курска, Миллерово и Орла.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины сбили 45 "шахедов" и беспилотников других типов.

Дроны ликвидировали в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Еще сорок беспилотников-"имитаторов" были локационно потеряны.

Также известно, что в ночь на 19 декабря Россия атаковала ракетами Кривой Рог, из-за этого была повреждена гражданская и энергетическая инфраструктура города.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

По его информации, обошлось без погибших и пострадавших.

Лисак добавил, что в результате атаки РФ повреждены две девятиэтажки, больница, школа, магазин и десять автомобилей.

Сообщается, что были перебиты центральные коллекторы, линии электроснабжения и троллеи, известно, что остановлена ​​одна из котельных.

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