В ночь на 26 декабря рф ударила по Украине, используя десятки ударных беспилотников.

В ночь на 26 декабря Россия запустила 31 ударный БпЛА «Shahed» и беспилотники других типов с направлений Орел, Миллерово, рф.

Силы ПВО ликвидировали 20 единиц, еще 11 беспилотников-имитаторов были локально потеряны, сообщают в Воздушных силах ВС Украины.

Напомним, в среду, 25 декабря, российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине.

В результате атаки в некоторых регионах страны применены графики отключения света, но вскоре в ДТЭК опубликовали обновление.

В Украине 26 декабря нужно ожидать ввода аварийных ограничений потребления электроэнергии для бытовых потребителей, бизнеса и предприятий.

Об этом сообщила Национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

Бытовым потребителям будут отключать свет по полторы очереди в период с 8:00 до 17:00. Затем до 21:00 ожидается одна очередь отключений.

Бизнес и предприятия получат графики ограничений с 7:00 до 22:00.

Отключения электроэнергии в Украине обусловлены повреждением энергообъектов в результате вражеской массированной ракетно-дроновой атаки 25 декабря.

В Киеве и области, Днепропетровской и Одесской областях ожидаются несколько очередей отключений.

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