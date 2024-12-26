Вражеская армия нанесла удар по центральному рынку в Никополе в четверг, 26 декабря.

Российские войска нанесли удар по центральному рынку в Никополе, результате атаки шесть человек получили ранения.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Известно, что трое пострадавших женщин находятся в тяжелом состоянии.

В результате удара по рынку в Никополе пострадали шесть человек, четверо мужчин и две женщины, повреждены торговые помещения.

Спасатели вместе с врачами скорой помощи оперативно оказали пострадавшим помощь и госпитализировали в больницу.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что все пострадавшие были госпитализированы.

Женщины в возрасте 39, 63 и 64 лет находятся в тяжелом состоянии, у остальных людей раненые в состоянии средней тяжести, им оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, в ночь на 26 декабря рф ударила по Украине, используя десятки ударных беспилотников.

В ночь на 26 декабря Россия запустила 31 ударный БпЛА «Shahed» и беспилотники других типов с направлений Орел, Миллерово, рф.

Силы ПВО ликвидировали 20 единиц, еще 11 беспилотников-имитаторов были локально потеряны, сообщают в Воздушных силах ВС Украины.

В среду, 25 декабря, российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине.

В результате атаки в некоторых регионах страны применены графики отключения света, но вскоре в ДТЭК опубликовали обновление.

В Украине 26 декабря нужно ожидать ввода аварийных ограничений потребления электроэнергии для бытовых потребителей, бизнеса и предприятий.

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