Российские войска нанесли удар по центральному рынку в Никополе, результате атаки шесть человек получили ранения.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Известно, что трое пострадавших женщин находятся в тяжелом состоянии.
В результате удара по рынку в Никополе пострадали шесть человек, четверо мужчин и две женщины, повреждены торговые помещения.
Спасатели вместе с врачами скорой помощи оперативно оказали пострадавшим помощь и госпитализировали в больницу.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что все пострадавшие были госпитализированы.
Женщины в возрасте 39, 63 и 64 лет находятся в тяжелом состоянии, у остальных людей раненые в состоянии средней тяжести, им оказывают всю необходимую помощь.
Напомним, в ночь на 26 декабря рф ударила по Украине, используя десятки ударных беспилотников.
В ночь на 26 декабря Россия запустила 31 ударный БпЛА «Shahed» и беспилотники других типов с направлений Орел, Миллерово, рф.
Силы ПВО ликвидировали 20 единиц, еще 11 беспилотников-имитаторов были локально потеряны, сообщают в Воздушных силах ВС Украины.
В среду, 25 декабря, российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине.
В результате атаки в некоторых регионах страны применены графики отключения света, но вскоре в ДТЭК опубликовали обновление.
В Украине 26 декабря нужно ожидать ввода аварийных ограничений потребления электроэнергии для бытовых потребителей, бизнеса и предприятий.
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