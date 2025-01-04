Эксперт поделился собственным прогнозом по вероятному количеству попыток россиян атаковать Украину в 2025 году.

С учетом того, сколько РФ способна производить ракет и дронов, не исключается, что массированные атаки возможны один-два раза в месяц.

Об этом сообщил военный эксперт Роман Свитан.

"Они производят более сотни ракет в месяц, поэтому одну, максимум две массированных атак они будут совершать. Это в среднем", - считает Свитан.

По словам Свитана, дроновые атаки российская армия может совершать гораздо чаще.

"Почти ежедневно. Надо рассчитывать на то, что понадобится ежедневная работа ПВО. Думаю, что она уже к этому подготовлена", - сообщил аналитик.

По мнению у военного эксперта, враг может использовать собственный неприкосновенный запас, в частности ракетного вооружения.

Источник: tsn .

Ранее сообщалось, что армиарф хочет нанести повторный удар "Орешником" по Украине.

Таким мнением поделился авиационный эксперт, заместитель директора компании-производителя средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский.

"Такое зрелищное видео вышло в Днепре. И безусловно, они постараются это сделать. Но вернемся к большинству неудачных разработок России. Та же ракета "Сармат" до сих пор не на вооружении. Поэтому вполне вероятно, что что-то не так с "Орешником"", - сообщил Храпчинский.

По словам эксперта, оккупанты имеют проблемы с некоторыми компонентами для ракет.

Последние новости Украины:

Взрывы в Чечне: дрон атаковал казармы спецназа Кадырова в Грозном, детали.

Новый удар "Орешником" в Пентагоне предупредили украинцев: "В ближайшие дни...".

Новый вызов для ВСУ: эксперт рассказал, как российские дроны научились уклоняться от атак.