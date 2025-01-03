Частный самолет упал на промышленное здание, известно о двух погибших и 19 раненых.

Два человека погибли и 19 получили ранения в четверг, когда небольшой частный самолет пробил крышу огромного здания по производству мебели в Южной Калифорнии, где работали по меньшей мере 200 человек, сообщила полиция.

Погибшие, как полагают, находились в самолете, а пострадавшие — внутри здания. Личности погибших будут установлены после того, как официальные лица свяжутся с ближайшими родственниками, говорится в заявлении полицейского управления Фуллертона.

Одиннадцать человек были доставлены в больницы, а восемь были вылечены и отпущены на месте, сообщила полиция. Ранения варьировались от незначительных до очень серьезных, сказал Майкл Мичем, заместитель начальника пожарных операций Фуллертона.

Элиот Симпсон, следователь по авиакатастрофам Национального совета по безопасности на транспорте, сказал, что пилот запросил немедленное возвращение в аэропорт на высоте около 274 метра, и вышка подтвердила, что он может немедленно приземлиться. Пилот не сказал, почему ему нужно было вернуться.

Самолет разбился менее чем через две минуты после взлета из муниципального аэропорта Фуллертон в округе Ориндж, расположенного в 10 километрах от Диснейленда, согласно данным сайта отслеживания полетов FlightAware. Катастрофа произошла примерно в 305 метрах от взлетно-посадочной полосы 24, сказал Симпсон.

Источник: apnews.

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