Российские войска нанесли удары ФАБами по Запорожью около 16:00 в среду, 8 января.

В Запорожье 60 человек госпитализированы в результате вчерашнего удара, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Российские оккупанты ударили по Запорожью. Двумя КАБами враг попал по жилой застройке.

По словам Федорова, с 24 февраля 2022 года это самый массовый случай обращений в больницу после обстрела.

В Запорожье из-за вчерашнего российского авиаудара с применением управляемых авиабомб снова возросло количество раненых.

Известно о более 110 пострадавших людей. 9 января в Запорожье объявлен днем траура.

"Тринадцать человек погибло, медицинская помощь оказана 113 пострадавшим, в том числе 13-летнему ребенку. На сейчас госпитализированы 59 человек, из них 10 в тяжелом состоянии", - сообщил Федоров.

Из-за обстрела КАБами, загорелись здание и автотранспорт, спасатели ликвидировали пожар в административном здании и автомобилях.

Повреждены 28 транспортных средств, среди которых трамвай и маршрутное такси.

"Ликвидирован пожар в административном здании на площади 800 кв. м и трех автомобилей. В общем повреждены 4 админздания, 27 автомобилей и трамвай. Аварийно-спасательные работы завершены", - рассказали в ГСЧС.

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