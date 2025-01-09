Россияне сбросили три управляемые авиабомбы на Херсон, есть попадания и пострадавшие.

Враг сегодня, 9 января, нанес авиаудар по Херсону, в результате атаки есть попадания и пострадавшие.

Об этом сообщает начальник Херсонской ГВА Романа Мрочко в Telegram.

По его словам, россияне выпустили три управляемые авиабомбы. Одна из них попала в частный дом, разрушив его.

Мрочко добавил, что из-под завалов достали мужчину и женщину, которых забрала "скорая".

У 85-летней пострадавшей контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, еще у одной пострадавшей острая реакция на стресс.

Зафиксировано попадание в предприятие и детсад. В результате вражеского авиаудара возникли пожары.

Напомним, вражеская армия во время очередной воздушной атаки вечером 8 января запустила по Украине ударные беспилотники.

По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 46 дронов в пределах Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей.

24 дрона-имитатора были локационно потеряны без последствий.

В результате падения обломков БпЛА повреждены частные дома в Харьковской, Сумской и Черкасской областях.

Ранее сообщалось, что в Запорожье из-за вчерашнего российского авиаудара с применением управляемых авиабомб возросло количество раненых.

Известно о более 110 пострадавших людей. 9 января в Запорожье объявлен днем траура.

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