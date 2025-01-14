Так, аэропорты Казани, Саратова, Калуги, Тамбова, Ульяновска, Нижнекамска и Пензы в России вводили временные ограничения на вылет и прилет.
Об этом сообщают росСМИ.
"Цели в Энгельсе, Саратове, Казани, Брянске, Туле, среди которых заводы по производству компонентов и веществ для оружия, НПЗ, нефтебаза, склады и ПВО РФ ", - сообщил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.
В Брянской области атаке подверглось промышленное предприятие. В Казани в результате атаки вспыхнул завод "Оргсинтез".
В Тульской области взрывы раздавались над городом Алексин. Губернатор Дмитрий Миляев утверждает, что было сбито 16 беспилотников.
В Саратовской области в результате атаки повреждено промышленное предприятие, разгорелся сильный пожар.
Вероятно, пожар вспыхнул на НПЗ в Энгельсе, изветно, что из-за атаки в школах отменили занятия.
В Ростовской области сообщалось о 14 дронах, которые атаковали регион.
В Тамбовской области заметили минимум 3 дрона, в Воронеже ночью тоже были взрывы.
Над Орловской областью, как сообщали местные власти, сбили минимум 17 дронов.
Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 11 января Россию всколыхнули мощные взрывы, местные жители публиковали кадры с места событий.
Минобороны России отчиталось о "перехвате" 85 беспилотников за ночь.
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