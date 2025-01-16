В ночь на 16 января враг запустил против Украины полсотни ударных беспилотников и дроны-имитаторы разных типов.

Оккупанты запустили 55 ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed и дроны-имитаторы разных типов.

Как сообщили в Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ), удалось уничтожить 34 вражеских дронов.

Дроны запускались с направлений российских городов Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 34 беспилотников в пределах Киевской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Харьковской, Черниговской и ряда других областей.

Несколько дронов попали в фермерское хозяйство Черкасской области, обломки повредили частные дома в Харьковской и Полтавской областях.

18 дронов-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.

Напомним, майор запаса ВСУ предупредил украинцев о новом ударе, который могут готовить россияне.

Своим мнением поделился военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

По его словам, есть признаки подготовки окупантов к воздушной атаке, но это не означает, что они обязательно состоятся.

Гетман добавил, что России нужен месяц где-то между атаками для того, чтобы сделать необходимое количество ракет, которое они запускают при массированной атаке.

Поэтому, если нет двух месяцев воздушных атак – оккупанты могут запустить больше ракет или делать две атаки с интервалом в несколько дней.

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