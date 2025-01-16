Майор запасу ЗСУ попередив українців про новий удар, який можуть готувати росіяни.

Так, військовий експерт розповів, коли варто чекати наступного масованого повітряного удару росії по Україні.

Своєю думкою поділився військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

За його словами, є ознаки підготовки окупантів до повітряної атаки, але це не означає, що вони обов'язково відбудуться.

Гетьман додав, що Росії потрібен місяць десь між атаками для того, щоб зробити необхідну кількість ракет, яку вони запускають при масованій атаці.

Тому, якщо немає два місяці повітряних атак – окупанти можуть запустити більше ракет або робити дві атаки з інтервалом у кілька днів.

"Тому швидше, ніж за місяць зазвичай вони робити цього не можуть, тому що буде невелика кількість засобів поразок і атака втратить сенс. Тому, коли минув місяць після попередньої атаки, можна очікувати, що будь-якого дня ця атака може статися, а може ні. Але відбудеться все одно за місяць, два", - резюмував Гетьман.

Джерело: РБК.

До речі, військовий експерт Роман Світан пояснив, коли українцям очікується реальне закінчення гарячої фази війни та припинення вогню.

Військовий експерт нагадав, що заморозити війну не виходило навіть після Мінська-1 та Мінська-2, коли довжина фронту була лише 400 км, а угруповання військ приблизно по 30 тисяч.

Нині ж чисельність угруповань військ становить понад 600 тисяч, а довжина фронту – до 2 тисячі кілометрів, і технічно неможливо зараз припинити вогонь і розвести війська.

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