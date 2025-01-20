Российская Казань находилась под массированной атакой, в городе закрыли аэропорт.

Вероятно, атака дронов пришлась на Казанский авиазавод имени Горбунова, под ударом производство.

В Казани 20 января прогремели серия взрывов, из было слышно в Авиастроительном районе.

Местные власти сообщали о работе ПВО, однако есть вероятность, что под удар попали стратегические заводы, в сети сообщают о авиазаводе имени Горбунова.

Об этом сообщили в телеграм-канале ASTRA, очевидцы информировали, что один из беспилотников попал в пустой резервуар на территории Казанского авиазавода им. Горбунова.

Вероятно, Казанские стратегические заводы попали под атаку беспилотников.

В сети даже появились видео с места, но их достоверность официально не подтверждена.

Среди возможных целей ударов мог быть и Казанский вертолетный завод, который считают ключевым предприятием российского ОПК и специализируется на производстве вертолетов семейства Ми-8/17, Ансат и Ми-38.

Известно, что во время атаки был закрыт аэропорт Нижнекамска, третьего по численности города Татарстана.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска, столицы Республики Удмуртия.

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