Вероятно, атака дронов пришлась на Казанский авиазавод имени Горбунова, под ударом производство.
В Казани 20 января прогремели серия взрывов, из было слышно в Авиастроительном районе.
Местные власти сообщали о работе ПВО, однако есть вероятность, что под удар попали стратегические заводы, в сети сообщают о авиазаводе имени Горбунова.
Об этом сообщили в телеграм-канале ASTRA, очевидцы информировали, что один из беспилотников попал в пустой резервуар на территории Казанского авиазавода им. Горбунова.
Вероятно, Казанские стратегические заводы попали под атаку беспилотников.
В сети даже появились видео с места, но их достоверность официально не подтверждена.
Среди возможных целей ударов мог быть и Казанский вертолетный завод, который считают ключевым предприятием российского ОПК и специализируется на производстве вертолетов семейства Ми-8/17, Ансат и Ми-38.
Известно, что во время атаки был закрыт аэропорт Нижнекамска, третьего по численности города Татарстана.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска, столицы Республики Удмуртия.
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