В ночь с 13 на 14 января был нанесен массированный удар по объектам на территории рф, было применено примерно 200 дронов и другие ударные средства.

В результате атаки враг получил достаточно серьезные повреждения на довольно большой территории.

Об этом рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, удары наносились как в глубину российской территории, так и вблизи границы.

Расстояние и география ударов в ночь на 14 января была разнообразной, эксперт добавил, что была применена комбинированная тактика.

Под ударами находились объекты военно-промышленного комплекса, а также те, что обеспечивают горючим Россию.

Непростыми были удары по Северному Кавказу, по Грозному, ведь нужно было преодолеть большое расстояние, глубоко эшелонированную противовоздушную оборону на маршруте.

По словам Грабского, это был очень сложный рельеф, он требовал серьезного напряжения сил и средств.

"Кроме того, атаку 200 дронами, которую запустили Силы обороны, Россия себе не может позволить. Последние ее атаки состояли максимум из 80 – 90 дронов",

– сообщил Сергей Грабский.

Источник: 24 Каналу.

Ранее сообщалось, что 14 января аэропорты Казани, Саратова, Калуги, Тамбова, Ульяновска, Нижнекамска и Пензы в России вводили временные ограничения на вылет и прилет.

Об этом сообщают росСМИ.

"Цели в Энгельсе, Саратове, Казани, Брянске, Туле, среди которых заводы по производству компонентов и веществ для оружия, НПЗ, нефтебаза, склады и ПВО РФ ", - сообщил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

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