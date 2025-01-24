Во время новой атаки на Россию в ночь на 24 января были поражены стратегические объекты.

Так, атака на Рязань и Брянск в ночь на 24 января пришлась на стратегические объекты России.

Об этом сообщают российские телеграмм-каналы и руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Жители Брянска и Рязани пожаловались на ночные взрывы и атаку беспилотников, звуки взрывов и пожары запечатлели на видео местные жители.

Как сообщил Коваленко, в российской Рязани поражены российские стратегические объекты, в том числе нефтеперерабатывающий завод.

В Брянске был атакован завод "Кремний", руководитель ЦПД добавил, что на этом предприятии производится микроэлектроника.

"На нем производится микроэлектроника для ракетных комплексов, для ЗРК "Панцирь", ракет "Искандер", а также для РЛС и РЭБ и российских БПЛА", – говорится в сообщении.

Коваленко добавил, что это уже третья атака неизвестных дронов на завод "Кремний".

К слову, Смоленский авиационный завод атакован в ночь на 21 января, стало известно, чем он важен.

Смоленский авиационный завод участвует в производстве самолетов военного назначения, например штурмовиков Су-25.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

Смоленский завод обеспечивает капитальный ремонт и обслуживание авиационной техники.

Как сообщил Коваленко, это позволяет России сохранять боеспособность устаревших самолетов.

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