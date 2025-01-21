Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

Смоленський завод забезпечує капітальний ремонт та технічне обслуговування авіаційної техніки.

Як повідомив Коваленко, це дозволяє Росії зберігати боєздатність застарілих літаків.

"Завод тісно пов'язаний з іншими підприємствами оборонного комплексу РФ, поставляючи компоненти або беручи участь у кооперації для створення сучасних авіаційних систем", - додав керівник ЦПД у Telegram-каналі.

Коваленко повідомив, що удари по такому заводу руйнують здатність ворога підтримувати авіацію у боєздатності.

Раніше повідомлялося, що 20 січня, у місті Лиски Воронезької області та в Ростовській області лунали вибухи.

Місцеві Telegram-канали повідомляли, що міста атакували невідомі БПЛА. Нафтобазу Роснафти в Лісках Воронезької області вдруге атакували БПЛА.

На підприємстві зберігалося паливо, яке окупанти використовували, зокрема, для забезпечення потреб ворожої армії.

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