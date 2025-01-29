В ночь на 29 января российская армия атаковала Киев беспилотниками, в одном из районов столицы упали обломки сбитых "Шахедов".

В Воздушных силах предупреждали об угрозе атаки вражеских беспилотников.

"БпЛА в направлении Киева! БпЛА на границе Черниговщины и Киевщины (Киевское водохранилище), курс южный", – говорится в сообщении.

В сети появились кадры последствий падения обломков "Шахеда" в Дарницком районе Киева.

В столице есть незначительные разрушения, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Обломки вражеского БпЛА упали недалеко от станции метро в Дарницком районе столицы", - говорится в сообщении.

В результате вражеской утренней атаки повреждено ограждение и рядом стоящее здание проходной Дарницкого депо.

К счастью, данных о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что до и после инаугурации президента США Дональда Трампа рф не наносила массированных ракетных атак по Украине.

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, считает, что ключевым фактором, который влияет на решение Путина о продолжении войны против Украины - это фактор ресурсов, а не возможность провести переговоры с Трампом.

Поэтому, по мнению эксперта, "тешить себя иллюзиями, что вдруг Путин станет "добрым дедом" и откажется от своей агрессии не стоит".

Селезнев добавил, что у Путина есть ресурсы для того, чтобы в будущем атаковать Украину дронами, ракетами, артиллерией.

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