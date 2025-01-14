В ноябре 2024 года противник продвигался со скоростью 26 квадратных километров в день, за декабрь его продвижение сократилось до 19 квадратных километров в день, что тоже является достаточно значительным показателем, а как он будет двигаться в 2025 году – вопрос достаточно сложный.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online рассказал, что если и дальше будет отмечаться такая тенденция, то, вероятно, за январь российские оккупационные войска значительно ослабят темпы своего продвижения.

Военный эксперт отметил, что в последнее время в боевых сводках, как правило, упоминают Покровское направление и Курскую область, именно на этих двух участках фронта сосредоточено до 80% активности, поскольку у противника нет достаточных ресурсов для того, чтобы поддерживать такой высокий темп наступления сразу на всех участках фронта.

"А как же анонсированное наступление на Херсон, куда оно делось, 300 лодок куда пропали? А как же наступление на Запорожье, которое анонсировалось как уже свершившийся факт, что там у нас происходит?

То есть да, противник имеет превосходство, и он это превосходство использует, но не в наиболее эффективный способ. То есть это можно было бы делать более эффективно, более грамотно, вероятно, но противник делает то, что делает. И давайте не забывать ещё об одном факторе, который на это влияет – стойкость украинских Сил обороны, несмотря на то, что они действуют в очень тяжёлой ситуации", – подчеркнул Сергей Грабский.

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