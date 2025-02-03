В январе были поражены девять нефтяных объектов на территории России .

Об этом сообщает Стратком Вооруженных сил Украины.

"Без нефти и нефтяных денег врагу труднее обслуживать свое войско", - говорят в ведомстве и добавили, что дальние удары приближают нашу победу.

Вражеская армия продолжает нести потери на собственной территории.

В течение месяца в России атаки подверглись более двадцати пяти стратегическим объектам - это нефтебазы, НПЗ и различные заводы.

Об этом сообщает руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

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"За январь на территории РФ были атакованы более 25 стратегических объектов, включая нефтебазы, НПЗ, заводы, которые важны для оборонки", - сообщил Коваленко.

В Новошахтинском НПЗ, расположенном в Ростовской области РФ, приостановил работу после атак, известно, что повреждено оборудование.

"В 2024 году он переработал, по разным оценкам, от 3 млн тонн нефти, хотя может перерабатывать 7,5 млн тонн, но работать по полной ему мешали атаки", - добавил Коваленко.

Ранее сообщалось, что аэропорты Казани, Саратова, Калуги, Тамбова, Ульяновска, Нижнекамска и Пензы в России вводили временные ограничения на вылет и прилет.

Об этом сообщают РосСМИ.

"Цель в Энгельсе, Саратове, Казани, Брянске, Туле, среди которых заводы по производству компонентов и веществ для оружия, НПЗ, нефтебаза, склады и ПВО РФ", - сообщил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

В Брянской области атаку подверглось промышленное предприятие. В Казани в результате атаки вспыхнул завод "Оргсинтез".

В Тульской области взрывы раздавались над городом Алексин. Губернатор Дмитрий Миляев утверждает, что были сбиты 16 беспилотников.

В Саратовской области в результате атаки повреждено промышленное предприятие, разгорелся сильный пожар.

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