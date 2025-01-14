У ніч проти вівторка, 14 січня, безпілотники атакували територію Росії.

Так, аеропорти Казані, Саратова, Калуги, Тамбова, Ульяновська, Нижньокамська та Пензи в Росії вводили тимчасові обмеження на виліт та приліт.

Про це повідомляють РосЗМІ.

"Мета в Енгельсі, Саратові, Казані, Брянську, Тулі, серед яких заводи з виробництва компонентів і речовин для зброї, НПЗ, нафтобаза, склади та ППО РФ", - повідомив керівник ЦПІ РНБО Андрій Коваленко.

У Брянській області атаку зазнало промислове підприємство. У Казані внаслідок атаки спалахнув завод "Оргсинтез".

У Тульській області вибухи лунали над містом Олексин. Губернатор Дмитро Міляєв стверджує, що було збито 16 безпілотників.

У Саратовській області внаслідок атаки пошкоджено промислове підприємство, розгорілася сильна пожежа.

Ймовірно, пожежа спалахнула на НПЗ в Енгельсі, відомо, що через атаку у школах скасували заняття.

У Ростовській області повідомлялося про 14 дронів, які атакували регіон.

У Тамбовській області помітили щонайменше 3 дрони, у Воронежі вночі теж були вибухи.

Над Орловською областю, як повідомляла місцева влада, збили щонайменше 17 дронів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч проти 11 січня Росію сколихнули потужні вибухи, місцеві жителі публікували кадри з місця подій.

Міноборони Росії прозвітувало про "перехоплення" 85 безпілотників за ніч.

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