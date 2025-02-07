Так, в результате российского удара по Миропольской громаде Сумской области был разрушен многоквартирный жилой дом, погибли три человека.
Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.
По данным правоохранителей, 6 февраля 2025 года приверно в 23:20 оккупанты сбросили три управляемые авиационные бомбы на двухэтажный жилой дом в селе Мирополье Сумского района.
В результате авиаудара погибли три человека, тела были извлечены из-под завалов.
Досудебное расследование по факту совершения военного преступления, которое привело к гибели людей, начато под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Ранее сообщалось, что вражеская армия запустила по Украине в ночь на пятницу, 7 февраля, больше сотни дронов.
Вражеская армия запустила по Украине в ночь на пятницу, 7 февраля, 112 дронов Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Противовоздушная оборона Украины сбила 81 БПЛА.
По данным Воздушных сил, 31 российский беспилотник-имитатор был локально потерян.
К сожалению, в результате вражеской атаки были зафиксированы повреждения в трех областях: Сумской, Киевской и Хмельницкой.
Войска РФ 7 февраля ударили беспилотниками по Киевской области, полиция фиксирует последствия вражеской атаки, о пострадавших не сообщается.
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