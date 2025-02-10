Удар по Сумам, в сети появилось видео попадания "Шахеда", также известно о разрушениях после удара.

Так, момент вражеской атаки на Сумы вечером 9 февраля попал на видео камеры видеонаблюдения.

Об этом сообщают местные телеграмм-каналы и СМИ.

В Сети появились кадры попадания вражеского беспилотника "Шахед" в автомобильную стоянку в жилом квартале Сум.

На видео видна яркая вспышка и слышен громкий взрыв, также зафиксированы разрушения в результате атаки - разбитые, перевернутые и сгоревшие автомобили, разбитые фасады, окна, балконы жилого дома.

Россияне ударили по спальному микрорайону Сум вечером 9 февраля, пострадала женщина, зафиксированы разрушения.

Кроме того, в ночь на 10 февраля вражеская армия атаковала Украину 83-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Так, ночью против 10 февраля российская армия атаковала Украину 83-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 61 дрон. Кроме того, 22 цели были утеряны.

В результате ударов дронов пострадали Сумщина, Харьковщина, Полтавщина и Кировоградщина.

Российские оккупационные войска совершили масштабный обстрел населенных пунктов Запорожской области - известно о 401 ударе разными видами вооружения врага.

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