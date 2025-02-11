Вражеская армия сбросила три ФАБ-250 на Константиновку, известно, что ранены и разрушены.

Утром 11 февраля россияне сбросили на Константиновку три ФАБ-250, из-за вражеских обстрелов есть информация о раненых.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Легкие ранения получили три местных жителя от 53 до 80 лет", - говорится в сообщении.

Известно, что повреждены 38 частных домов, две линии электропередач, газопровод и три автомобиля.

"Не подвергайте себя смертельной опасности! Эвакуируйтесь своевременно!", - призывает Филашкин.

Напомним, вражеская армия в ночь на 11 февраля нанесла комбинированную атаку "Калибрами" и баллистику по Украине.

В ночь на вторник, 11 февраля, вражеская армия нанесла новый ракетный удар по Украине, в результате чего пострадала Полтавская область.

Россияне обстреляли Полтавскую область, были слышны взрывы в Лубенском и Миргородском районах.

Сообщается, что россияне наносили удары "Калибрами" и баллистикой, после атаки начался пожар.

В результате ракетного удара по энергетической инфраструктуре Миргородского района прекращено газоснабжение.

Об этом сообщила пресс-служба Полтавской областной военной администрации.

По предварительным данным, в результате ракетного удара девять населенных пунктов Миргородского района остались без газоснабжения.

Последние новости Украины:

Взрывы в Чечне: дрон атаковал казармы спецназа Кадырова в Грозном, детали.

Новый удар "Орешником" в Пентагоне предупредили украинцев: "В ближайшие дни...".

Новый вызов для ВСУ: эксперт рассказал, как российские дроны научились уклоняться от атак.