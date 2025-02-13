Российские СМИ и власти сообщают о массированной атаке беспилотников на Липецк и Липецкую область РФ, в том числе на Новолипецкий металлургический комбинат.
Как сообщают российские телеграм-каналы и губернатор области Игорь Артамонов, регион подвергся массированному налету БПЛА.
Артамонов добавил, что в нескольких районах Липецка пропал свет.
"12 взрывов прогремели в промышленной части Липецка. По словам местных, дроны с 03:30 атакуют еще и город Елец, жители слышат много "ударов и жужжания", - сообщил российский телеграм-канал Mash.
Также Mash опубликовал видео, вероятно, которое было снято местными жителями с сиреной воздушной тревоги над ночным городом и звуками взрывов.
По данным Минобороны РФ, российская ПВО уничтожила 83 дрона за ночь: 37 — над Белгородской областью, по 12 — над Курской и Липецкой, по три над Калужской, Смоленской и Воронежской, один над Ростовской.
Ранее сообщалось, что в Одесской области Измаильский район подвергся дроновой атаке ночью 13 февраля.
Об этом сообщил глава Одесской обладминистрации Олег Кипер.
По его словам, в результате вражеской атаки повреждена припортовая инфраструктура и неработающее учебное заведение.
Осколками повредило автомобиль, внутри которого находилась женщина, пострадавшая получила обсколочное ранение бедра, в состоянии средней тяжести госпитализирована.
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