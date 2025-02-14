Под новый вражеский удар врага попали Киевская, Сумская, Черниговская, Одесская и Харьковская области.

В ночь на 14 февраля Россия совершила новую воздушную атаку на мирные украинские города, передает Politeka.net.

Новую атаку россияне начали еще в 19:30 13 февраля, противник использовал 133 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы ВСУ и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 73-х ударных беспилотника типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.

Воздушные силы ВСУ отмечают, что 58 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.

Под новый удар врага попали Киевская, Сумская, Черниговская, Одесская и Харьковская.

Как передает Политека, известно, что в ночь на 14 февраля российская армия била из артиллерии по Никопольскому району.

В результате обстрелов повреждена жилая инфраструктура.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Ночью российские захватчики четыре раза накрывали артиллерийским огнем Никополь и Марганецкую громаду.

"Повреждены 7 частных домов, 3 хозяйственные постройки, солнечная панель, линии электропередач. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

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