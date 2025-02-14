В ночь на 14 февраля вражеский дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.

Российский дрон ударил по Чернобыльской АЭС, загорелось укрытие, которое защищает мир от радиации, передает Politeka.net.

Об этом 14 февраля заявили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

После удара дрона рф по укрытию четвертого энергоблока ЧАЭС показатели радиационного фона остаются в пределах нормы.

«На промплощадке ЧАЭС зафиксировано 0,57 мкЗв/ч, что не превышает допустимых значений», — говорится в сообщении.

В ГСЧС Украины добавили, что мониторинг обстановни в Чернобыле продолжается, ситуация находится под контролем, украинцев призвали следить за официальными сообщениями.

Так, в ночь на 14 февраля российский беспилотник с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.

Как передает Политека, Международном агентстве по атомной энергетике (МАГАТЭ) подтвердили удар дроном по саркофагу на ЧАЭС.

Дрон рф попал в крышу изоляционного сооружения новой защитной оболочки, которая защищает разрушенный четвертый реактор на ЧАЭС.

По предварительным оценкам, повреждения "Укрытия" в Чернобыле существенные.

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