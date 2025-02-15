Враг за минувшие сутки сотни раз атаковал территорию Украины, известно, что в результате обстрела есть погибшие и раненые.

За минувшие сутки российская армия совершила масштабный обстрел Запорожской области, враг нанес 468 ударов по десяти населенным пунктам, передает Politeka.net.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram-канале.

В результате атак в Пологовском районе погибли двое мирных жителей, еще один человек получил ранения.

Среди нанесенных ударов были авиационные бомбардировки по Гуляйполю, атаки беспилотников по Лысогорке, Малокатериновке, Каменскому, Степногорскому, Гуляйполю, Щербаках, Новоандреевке, Малой Токмачке, Волшебному и Новодаровке.

Реактивные системы залпового огня ударили по Каменскому и Новодаровке.

Обстановка в области остается напряженной.

Как передает Политика, местных жителей призывают быть осторожными, следить за сообщениями о воздушной тревоге и соблюдать меры безопасности.

Запорожская область остается одной из самых горячих точек на фронте, а атаки со стороны окупантов продолжаются каждый день.

Российские оккупанты четыре раза обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумской области.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

По имеющимся данным, зафиксировано восемь взрывов в пределах Юнаковской и Великописаревской общин. В Юнаковской общине оккупанты применили FPV-дроны - раздались три взрыва.

В Великописаревской общине россияне совершили минометный обстрел, сбросив пять мин.

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