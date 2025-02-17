В Покровском районе Донецкой области два человека получили смертельные ранения в результате вражеских обстрелов, передает Politeka.net.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Два человека погибли из-за российских обстрелов в Донецкой области, повреждены шесть домов, админздание и линия электропередач.
В Краматорском районе Донецкой области повреждены частные дома, в Константиновке обстреляна промзона, в Иванополье повреждены 38 частных домов, четыре линии электропередач и четыре газопровода, в Федоровке повреждены 2 дома.
В Бахмутском районе в Северске повреждены 8 домов.
Всего за сутки россияне 5 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, с линии фронта эвакуированы 52 человека, в том числе 6 детей.
Ранее сообщалось, что массированный ракетный обстрел РФ по Украине может произойти из-за усиления морозов, эксперты полагают, что минимум до конца зимы или отопительного сезона Россия может нанести одну или две атаки.
По словам военного эксперта Александра Мусиенко, морозы в Украине усилились, поэтому Россия применяет беспилотники практически каждую ночь.
РФ приостановила ракетные обстрелы и от прошедшего удара фактически прошло около десяти дней.
Как передает Политека, эксперт считает, что враг может накапливать ракеты и воспользоваться морозами в Украине, чтобы создать проблемы в энергетике.
"Но надо понимать, что, скажем, еще на 1-2 массированных обстрела как минимум до окончания зимы, и до окончания отопительного сезона Россия, конечно, может пойти, чтобы создать нам определенные проблемы", - сообщил Мусиенко.
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