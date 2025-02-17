Трагически прошла ночь на 17 февраля для Донецкой области, известно о погибших в результате российской атаки.

В Покровском районе Донецкой области два человека получили смертельные ранения в результате вражеских обстрелов, передает Politeka.net.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Два человека погибли из-за российских обстрелов в Донецкой области, повреждены шесть домов, админздание и линия электропередач.

В Краматорском районе Донецкой области повреждены частные дома, в Константиновке обстреляна промзона, в Иванополье повреждены 38 частных домов, четыре линии электропередач и четыре газопровода, в Федоровке повреждены 2 дома.

В Бахмутском районе в Северске повреждены 8 домов.

Всего за сутки россияне 5 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, с линии фронта эвакуированы 52 человека, в том числе 6 детей.

Ранее сообщалось, что массированный ракетный обстрел РФ по Украине может произойти из-за усиления морозов, эксперты полагают, что минимум до конца зимы или отопительного сезона Россия может нанести одну или две атаки.

По словам военного эксперта Александра Мусиенко, морозы в Украине усилились, поэтому Россия применяет беспилотники практически каждую ночь.

РФ приостановила ракетные обстрелы и от прошедшего удара фактически прошло около десяти дней.

Как передает Политека, эксперт считает, что враг может накапливать ракеты и воспользоваться морозами в Украине, чтобы создать проблемы в энергетике.

"Но надо понимать, что, скажем, еще на 1-2 массированных обстрела как минимум до окончания зимы, и до окончания отопительного сезона Россия, конечно, может пойти, чтобы создать нам определенные проблемы", - сообщил Мусиенко.

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Напомним Politeka ранее писала, что Россия била "Калибрамы" и баллистикой: известно о тяжелых последствиях вражеской атаки 11 февраля.

Также Politeka сообщала об ударе по Чернобылю: дрон повредил саркофаг реактора АЭС, момент атаки попал на видео.

Кроме того, Politeka информировала, что Трампа больше не волнует безопасность Европы, кто может стать новой военной силой континента.