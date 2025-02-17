В ночь на 17 февраля в России раздавались взрывы, стало известно, где именно зафиксированы прилеты ударных дронов.

В ночь на 17 февраля дроны атаковали Краснодарский край РФ, говорится о селе Ильский, где находится нефтеперерабатывающий завод, передает Politeka.net.

Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как сообщил Кондратьев, из-за якобы падения обломков дронов получили повреждения 12 жилых домов, а один человек ранен.

Как передает Политика, российский Telegram-канал SHOT утверждает, что дроны пытались атаковать Ильский НПЗ, а обломки беспилотника упали у предприятия, из-за чего начался пожар.

Между тем в Минобороны России информируют, что минувшей ночью российское ПВО якобы обезвредило 90 беспилотников и управляемую ракету "Нептун-МД".

В российском оборонном ведомстве заявили, что 38 дронов якобы были сбиты над акваторией Азовского моря, еще 24 над Краснодарским краем, 15 над оккупированным Крымом, 7 над акваторией Черного моря.

По два беспилотника якобы были уничтожены над территориями Курской и Ростовской областей и по одному БпЛА над территориями Брянской и Белгородской областей.

Напомним, трагически прошла ночь на 17 февраля для Донбасса, известно о погибших в результате российской атаки.

В Покровском районе Донецкой области два человека получили смертельные ранения в результате вражеских обстрелов.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Два человека погибли из-за российских обстрелов в Донецкой области, повреждены шесть домов, админздание и линия электропередач.

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Напомним Politeka ранее писала, что Россия была "Калибрами" и баллистикой: известно о тяжелых последствиях вражеской атаки 11 февраля.

Также Politeka сообщала об ударе по Чернобылю: дрон повредил саркофаг реактора АЭС, момент атаки попал на видео.

Кроме того, Politeka информировала, что Трампа больше не волнует безопасность Европы, кто может стать новой военной силой континента.