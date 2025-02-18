Как сообщили в ВСУ, 103 из 176 "Шахедов" сбиты этой ночью, еще 67 были локационно потеряны.

Вражеская армия продолжает атаковать украинские города, в частности, в ночь на 18 февраля под ударом оказалась Черкасская область, передает Politeka.net.

В Черкасской области 18 февраля 2025 года работала противовоздушная оборона, сообщил председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Как передает Политека, известно о разрушениях в результате сбивания одного из "Шахедов", обломки повредили четыре дома, гараж - выбиты окна, повреждены крыши.

Ночью, 18 февраля, в городе Долинская Кировоградской области российский дрон попал в многоэтажку, пострадали три человека, среди которых дети.

Об этом сообщает начальник Кировоградской областной военной администрации Андрея Райковича.

Как сообщил руководитель ОВА, речь идет о женщине с двумя детьми.

Пострадавшим сразу оказали медицинскую помощь, старшая девочка в госпитализации не нуждалась.

Армия рф в понедельник, 17 февраля, ударила FPV-дроном по спасателям, которые везли воду в Константиновку - когда прибыла эвакуационная группа - врагом был нанесен повторный удар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС и главу Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.

Как отметили в ГСЧС, враг специально целился в водителя. В результате удара двое спасателей получили ранения и были доставлены в больницу.

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Напомним Politeka ранее писала, что Россия была "Калибрами" и баллистикой: известно о тяжелых последствиях вражеской атаки.

Также Politeka сообщала об ударе по Чернобылю: дрон повредил саркофаг реактора АЭС, момент атаки попал на видео.

Кроме того, Politeka информировала, что Трампа больше не волнует безопасность Европы, кто может стать новой военной силой континента.