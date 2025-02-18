Вражеская армия продолжает атаковать украинские города, в частности, в ночь на 18 февраля под ударом оказалась Черкасская область, передает Politeka.net.
В Черкасской области 18 февраля 2025 года работала противовоздушная оборона, сообщил председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Как передает Политека, известно о разрушениях в результате сбивания одного из "Шахедов", обломки повредили четыре дома, гараж - выбиты окна, повреждены крыши.
Ночью, 18 февраля, в городе Долинская Кировоградской области российский дрон попал в многоэтажку, пострадали три человека, среди которых дети.
Об этом сообщает начальник Кировоградской областной военной администрации Андрея Райковича.
Как сообщил руководитель ОВА, речь идет о женщине с двумя детьми.
Пострадавшим сразу оказали медицинскую помощь, старшая девочка в госпитализации не нуждалась.
Армия рф в понедельник, 17 февраля, ударила FPV-дроном по спасателям, которые везли воду в Константиновку - когда прибыла эвакуационная группа - врагом был нанесен повторный удар.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС и главу Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.
Как отметили в ГСЧС, враг специально целился в водителя. В результате удара двое спасателей получили ранения и были доставлены в больницу.
Последние новости Украины:
Напомним Politeka ранее писала, что Россия была "Калибрами" и баллистикой: известно о тяжелых последствиях вражеской атаки.
Также Politeka сообщала об ударе по Чернобылю: дрон повредил саркофаг реактора АЭС, момент атаки попал на видео.
Кроме того, Politeka информировала, что Трампа больше не волнует безопасность Европы, кто может стать новой военной силой континента.