Взрывы раздавались в Одессе, Николаеве и Херсоне, из-за чего в трех областях юга Украины начались проблемы со светом, теплоснабжением и водоснабжением, передает Politeka.net.

Так, в ночь на 19 февраля Россия обстреляла Одессу и район ударными дронами, чего пострадали люди, среди которых, ребенок, об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

«Над уничтожением враждебных целей трудились наши силы ПВО. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, в частности детская поликлиника, садик, остекление в многоэтажках и легковые автомобили», – сообщил Кипер.

Как передает Политека, также известно, что в результате вражеской атаки пострадали четыре человека, в том числе один ребенок, их госпитализировали в больницу, медики их состояние оценивают как средней тяжести.

Вражеский обстрел стал причиной того, что в части Одесского района локально действуют аварийные отключения света, а критическую инфраструктуру заживают генераторы.

«В Киевском районе Одессы приостановлено теплоснабжение части потребителей. Открытые пункты несокрушимости. На местах по ликвидации последствий работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют очередные преступления россиян против мирного населения Одесщины», – говорится в сообщении. ОВА.

По данным мониторинговых групп, взрывы прогремели в Одессе, Сумах и Запорожье, в этих регионах начались перебои со светом.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka ранее писала, что Россия била "Калибрамы" и баллистикой: известно о тяжелых последствиях вражеской атаки 11 февраля.

Также Politeka сообщала об ударе по Чернобылю: дрон повредил саркофаг реактора АЭС, момент атаки попал на видео.

Кроме того, Politeka информировала, что Трампа больше не волнует безопасность Европы, кто может стать новой военной силой континента.